Укр Рус
Геополітика Америка Ледь не звільнив: Трамп пожартував про Рубіо через промову на Мюнхенській конференції
21 лютого, 01:36
3

Ледь не звільнив: Трамп пожартував про Рубіо через промову на Мюнхенській конференції

Юлія Харченко
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп пожартував, що ледь не звільнив держсекретаря Марко Рубіо через його "надто горду" промову на Мюнхенській конференції з безпеки.
  • Марко Рубіо під час виступу критикував європейських союзників та минулі адміністрації США, закликаючи виправити "помилки минулого", що отримало оплески стоячи від аудиторії в Німеччині.

Президент США Дональд Трамп пожартував, що ледь не звільнив держсекретаря Марко Рубіо через його "надто горду" промову на Мюнхенській конференції з безпеки. Тоді, Рубіо критично оцінив дії європейських союзників і минулих адміністрацій США, закликавши виправити "помилки минулого".

За словами президента США Марко Рубіо опинився під загрозою звільнення. Про це він сказав під час першого засідання Ради миру з питань відновлення сектору Гази, повідомляє The Hill.

Дивіться також Не змушуємо підписувати угоду, – Рубіо назвав роль США в мирному процесі 

Що сказав Трамп про промову Рубіо?

За словами Трампа, Рубіо "дійсно пишався собою" під час виступу в Мюнхені.

 Марко, будь ласка, не роби нічого кращого, ніж ти робив. Бо якщо ти це зробиш, то ти звідси зникнеш, 
– додав президент США із сарказмом.

Під час своєї 20-хвилинної промови Рубіо розкритикував європейських союзників та попередні адміністрації США за підтримку масової міграції, інвестиції в чисту енергетику та глобальну торгівлю без урахування національних інтересів. Держсекретар назвав "дурною ідеєю" віру в те, що після падіння Берлінської стіни 1989 року кожна нація стане ліберальною демократією, а торгівля замінить державність. 

Рубіо закликав союзників виправити "помилки минулого" і наголосив на важливості суверенітету та співпраці з США. 

Його виступ отримав оплески стоячи від аудиторії у Німеччині, що контрастувало з холодним прийомом віцепрезидента Джей Ді Венса на конференції у минулому році.

Що відомо про перше засідання Ради миру?

  • Дональд Трамп на засіданні Ради миру у Вашингтоні зробив заяви про Іран і роль союзників у стабілізації регіону. Трамп акцентував на необхідності укласти угоду з Іраном щодо ядерної зброї та пожартував про Нобелівську премію, зазначивши, що йому важливіше рятувати життя.

  • Дональд Трамп не припиняє дивувати. Президент США Дональд Трамп задрімав на своїй Раді миру. Це сталось під час виступу короля Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа.

  • Під час засідання Ради миру Дональд Трамп призначив Джареда Кушнера спеціальним посланником з питань миру для укладання нових дипломатичних угод. Кушнер вже працював радником і спецпредставником Трампа, зокрема щодо Близького Сходу.