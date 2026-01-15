Трамп "дає задню", – політолог припустив, чому США не завдають удару по Ірану

Сполучені Штати так і не атакували Іран, попри повідомлення, що удар відбудеться найближчим часом. Судячи з усього, Трамп "дав задню".

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що протести в Ірані – це шанс для США зрештою знищити режим аятол. Настільки великого повстання там давно не було. Але там з низки причин взяли паузу, попри прозорі натяки Трампа.

Читайте також Список цілей готовий: стало відомо, по чому Трамп може вдарити в Ірані

Чому Штати не завдали удару по Ірану?

Як наголосив Несвітайлов, іранський режим буквально пішов у ва-банк проти місцевого населення. ЗМІ повідомляють про колосальну кількість жертв.

Режим Ірану – це взагалі поза межами добра і зла. Якщо там навіть просто тисячі жертв, то це просто жахливі втрати і трагедія планетарного масштабу. Режим аятол має бути покараний,

– зазначив Несвітайлов.

Зверніть увагу! Достеменно невідомо, яка кількість жертв внаслідок протестів в Ірані. В країні вимкнули Інтернет. А ЗМІ повідомляють про 12 – 20 тисяч загиблих.

На цьому тлі особливо обурливими виглядають дії Дональда Трампа. Він не бореться з диктаторськими режимами, а намагається домовитися з ними, аби йому було максимально вигідно.

При цьому США не потрібно було робити щось неординарне в цій ситуації. Достатньо було дати Ізраїлю "зелене світло" втрутитися у протести і, можливо, завдати ударів по важливих для режиму аятол точках.

Потрібно було, аби народ Ірану відчув цю підтримку. Тоді режим і почав би сипатися. Поки що видається, що Трамп дав задню та вирішив не втручатися. Або злякався, що не вийде; або його підкупили. Я схиляюся до другого варіанту. Росіяни навчили Іран, як домовлятися з Трампом. І ті скористалися можливістю,

– зауважив Несвітайлов.

Протести в Ірані: коротко