Трамп "дає задню", – політолог припустив, чому США не завдають удару по Ірану
- Сполучені Штати так і не атакували Іран, попри натяки Дональда Трампа.
- Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов припустив, чому Трамп "дав задню".
Сполучені Штати так і не атакували Іран, попри повідомлення, що удар відбудеться найближчим часом. Судячи з усього, Трамп "дав задню".
Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що протести в Ірані – це шанс для США зрештою знищити режим аятол. Настільки великого повстання там давно не було. Але там з низки причин взяли паузу, попри прозорі натяки Трампа.
Чому Штати не завдали удару по Ірану?
Як наголосив Несвітайлов, іранський режим буквально пішов у ва-банк проти місцевого населення. ЗМІ повідомляють про колосальну кількість жертв.
Режим Ірану – це взагалі поза межами добра і зла. Якщо там навіть просто тисячі жертв, то це просто жахливі втрати і трагедія планетарного масштабу. Режим аятол має бути покараний,
– зазначив Несвітайлов.
Зверніть увагу! Достеменно невідомо, яка кількість жертв внаслідок протестів в Ірані. В країні вимкнули Інтернет. А ЗМІ повідомляють про 12 – 20 тисяч загиблих.
На цьому тлі особливо обурливими виглядають дії Дональда Трампа. Він не бореться з диктаторськими режимами, а намагається домовитися з ними, аби йому було максимально вигідно.
При цьому США не потрібно було робити щось неординарне в цій ситуації. Достатньо було дати Ізраїлю "зелене світло" втрутитися у протести і, можливо, завдати ударів по важливих для режиму аятол точках.
Потрібно було, аби народ Ірану відчув цю підтримку. Тоді режим і почав би сипатися. Поки що видається, що Трамп дав задню та вирішив не втручатися. Або злякався, що не вийде; або його підкупили. Я схиляюся до другого варіанту. Росіяни навчили Іран, як домовлятися з Трампом. І ті скористалися можливістю,
– зауважив Несвітайлов.
Протести в Ірані: коротко
- Протести в Ірані спалахнули ще наприкінці грудня. Якщо спочатку люди обурювалися через економічну ситуацію, то потім все це переросло в антиурядові протести.
- Дональд Трамп неодноразово натякав, що завдасть ударів по Ірану, якщо там не припиняться репресії проти населення. Були навіть повідомлення, що США ось-ось атакують режим аятол.
- Згодом Трамп заявив, що буцімто вбивства в Ірані припинилися. Штати стежать за ситуацією.