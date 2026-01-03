Тегеран наблизився до катастрофи: експерт оцінив, чи може протест в Ірані повалити режим

З 28 грудня в Ірані тривають протести. Вони розпочалися через обвал валюти та інфляцію, проте швидко переросли у політичний рух проти чинного режиму, до якого приєдналися мільйони іранців.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів 24 Каналу, як розгортаються протести в Ірані. Також він припустив, чи мають перспективу ці мітинги перерости у серйозну силу, здатну повалити режим в Ірані.

Чи з'явились очільники протестів?

Данилов зазначив, що більшість чинників об'єктивно вказують на те, що у цих протестів немає шансу перемогти.

Хоча я б поставив на політичному тоталізаторі невеличку суму на те, що з 40% ймовірністю до кінця зими режим в Ірані впаде,

– зауважив він.

Ці протести, на думку заступника директора Центру близькосхідних досліджень, не переростуть, імовірно, у потужну силу, здатну змінити владу в країні, з кількох причин. Насамперед тому, що вони не мають структури та тих, хто здатний взяти владу тут і зараз.

Уже декілька невеликих міст були фактично захоплені за ці шість днів протестувальниками – поліція розгромлена, а адміністрація – втекла. Однак натомість не виникає ані на локальному, ані на національному рівні структура, яка б перебирала на себе керівництво,

– пояснив він.

На владу претендує спадковий принц – син останнього шаха. Однак він, за словами Данилова, швидше заповнює порожнечу відсутності організованої позиції власною медійною присутністю. Проте, можливо, він має певні зародкові структури на території Ірану.

Зверніть увагу! Підставою для початку протестів в Ірані стали економічні проблеми. Наприкінці грудня 2025-го іранський ріал досяг історичного мінімуму. Також інфляція в країні в окремі місяці 2025 року сягала рекордних 48%. Основною причиною скрутної економічної ситуації в Ірані залишаються західні санкції.

Ще одна причина, через яку протестантам буде важко перемогти, це – силовий компонент.

Навіть не легітимна влада, якщо вона має силовий ресурс – людей, що готові стріляти, застосовувати зброю – зберігає шанс доволі тривалий час залишатися при владі. Проте опозиція не має свого силового ресурсу,

– підкреслив Сергій Данилов.

Зараз уявити, на його думку, що якісь підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), наприклад, оголосять про нейтралітет, неможливо.

Однак ці протести 2025 – 2026 років вирізняє від попередніх тим, що зараз існує реальний розкол еліт. Частина істеблішменту розуміє, до якої катастрофи наблизився Іран в ідеологічному, економічному та безпековому планах,

– відзначив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Він резюмував, що країна у всіх вимірах "вагітна" революцією та хоче змін. І частина її істеблішменту намагається думати про майбутнє і вписатися у нього.

Як розгортаються протести в Ірані?