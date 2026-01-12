Трамп розглядає варіанти військового удару по Ірану: NYT розповіла, що може стати цілями

Президент США Дональд Трамп розглядає низку варіантів військового втручання в ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів та масові вбивства цивільного населення. У Білому домі розглядають різні варіанти.

У Білому домі побоюються реакції Ірану. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви американських посадовців для The New York Times.

Дивіться також Тривають репресії в Ірані: кількість жертв та затриманих жахає

Що відомо про нові можливі удари?

За словами джерел, Трампу представили низку варіантів дій, включно з ударами по об'єктах іранських сил безпеки, які придушують протести. Крім прямого військового удару, розглядають кібероперації проти іранських військових об'єктів та нові економічні санкції. Також обговорюють надання протестувальникам доступу до супутникового інтернету Starlink для обходу державної цензури.

Трамп не прийняв остаточного рішення, але наголосив, що США готові рішуче реагувати.

Якщо почнуть убивати людей, як робили раніше, ми втрутимося. Ми вдаримо по них там, де боляче,

– заявив він.

Водночас у Білому домі застерігають, що військові удари можуть мати зворотний ефект, зміцнивши підтримку уряду серед населення або спровокувавши відповідь Ірану.

Старші військові посадовці США зазначають, що перед будь-яким ударом потрібно забезпечити захист американських сил у регіоні та підготуватися до можливих відповідних дій Ірану. Це може статися менше ніж через пів року після ударів США по трьох об'єктах Ірану.

Трамп також підтримав удари Ізраїлю по Ірану, якщо Тегеран продовжить розвивати ядерні та ракетні програми. За останній рік США під керівництвом Трампа вже завдали ударів у Сирії, Ємені, Сомалі, Нігерії та Венесуелі.

Що відомо про протести в Ірані?