"Лише погіршив ситуацію": Каліфорнія подасть до суду на адміністрацію Трампа

Американський штат Каліфорнія подасть позов проти адміністрації Дональда Трампа через залучення Національної гвардії для придушення заворушень. У штаті вважають такі дії незаконними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому Каліфорнія подає до суду

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Дональда Трампа в тому, що президент "підливає олії у вогонь" цієї кризи.

Дональд Трамп створив ті умови, які ви бачите сьогодні на своїх екранах. Він лише погіршив ситуацію… ще з моменту, як оголосив, що бере під контроль Національну гвардію. Ми оскаржимо це в суді вже завтра (9 червня, – 24 Канал),

– заявив Ньюсом.

Він також розкритикував заяви Трампа про те, що військові нібито гарантували безпеку. За його словами, президент оголошував, що "все спокійно", коли Національна гвардія ще навіть не була розгорнута.

Ньюсом наголосив, що федеральний наказ про розгортання Нацгвардії порушив установлені протоколи, які передбачають узгодження з губернаторами штатів.

Є процес. Йому (Трампу, – 24 Канал) було байдуже до цього,

– підсумував Гевін Ньюсом.

Нагадаємо, 6 червня в Лос-Анджелесі розпочалися протести проти рейдів Імміграційної та митної служб (ICE), під час яких було затримано щонайменше 44 людини, які нібито порушили імміграційне законодавство країни. Цей крок передбачений політикою Дональда Трампа.

У відповідь на заворушення президент вирішив ввести 2 000 бійців Національної гвардії США, які 8 червня прибули до центру міста разом з воїнами 79 піхотної бригади.