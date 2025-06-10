У Лос-Анджелесі вже третій день поспіль тривають масові заворушення через міграційну політику Дональда Трампа. Втім не виключено, що до протестів може бути причетною і Росія.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, на протестах у Лос-Анджелесі є і російські агенти.

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Росія може бути причетною до протестів у США

У п'ятницю, 6 червня, у Лос-Анджелесі спалахнули протести через затримання мігрантів з метою їх депортації. Активісти палять прапори, кидають каміння в поліцію та підпалюють автомобілі. Ситуація серйозно загострилась: Трамп доручив розгорнути у місті щонайменше 2000 бійців Нацгвардії, аби придушити сутички. Цікаво, що відбулося це без запиту чи згоди штату.

Ба більше, уже 10 червня глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що через протести до Лос-Анджелеса прибули 700 морських піхотинців. Рішення ухвалили через зростання загрози для співробітників служб безпеки й урядових будівель

Те, що сьогодні відбувається у Лос-Анджелесі, – це путінські витівки. Там є путінські посіпаки, які провокують. Ціль – відволікти Америку від України за будь-яку ціну,

– переконаний Борис Пінкус.

Республіканець нагадав, що лише за пів року американський кордон перетнуло більш як 20 тисяч росіян. На його думку, серед цих людей є й російські агенти.

"Сьогодні на вулицях Лос-Анджелеса то тут, то там вигулькують комуністичні червоні прапори. "Чудово" організовано, ціль – "заварити кашу" всередині Америки. Це узагалі головна ціль КДБ ще з часів Радянського Союзу. Сьогодні Путін продовжує ідентичну політику. І це триватиме доти, доки Трамп не прокинеться", – наголосив Пінкус.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово називав російського диктатора своїм другом. Однак після нещодавньої масованої атаки на Україну Трамп заявив, що Путін "є божевільним". Водночас у Кремлі стосунки Трампа й Путіна називають "робочими".