Тисячі американців вийшли на вулиці у суботу, 19 квітня, щоб висловити протест проти рішень президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Серед причин протесту нові тарифи, скорочення держслужбовців та зменшення бюджетних витрат.

Американція дратує діяльність нового Департамента ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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У США відбулися масові протести проти політики Трампа

Приводом для акцій стали економічні ініціативи Трампа – зокрема, запровадження тарифів, скорочення державного апарату та план щодо зменшення бюджетних витрат шляхом створення нового Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Демонстрації загалом пройшли мирно. Мітингарі тримали в руках плакати з гаслом "Жодних королів", що стало символічним у річницю революції проти британської монархії.

Протести охопили великі міста, включаючи Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а також менші громади по всій країні.

Одним із найпомітніших заходів стала акція "50501" ("50 протестів, 50 штатів, 1 рух") у Бостоні.

Зараз у США небезпечні часи для свободи. Я хочу, щоб мої онуки знали, звідки взялася наша країна і що за свободу треба боротися,

– заявив учасник акції Томас Бассфорд, який прийшов на мітинг із своєю сім’єю.

У Нью-Йорку протестувальники пройшли під Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Вежу Трампа.

У Сан-Франциско на пляжі Ocean Beach активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.

У Массачусетсі протест був поєднаний із заходами до 250-річння Американської революції.

Протести також відбувалися біля автосалонів Tesla, де активісти звинувачували Ілона Маска у співпраці з Трампом та скороченні ролі федерального уряду.

Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.

Нарешті у Вашингтоні протест відбувся біля Білого дому.

У США відбулися масові протести проти політики Трампа: фото AP

Нагадаємо, 5 квітня антитрампівські протести охопили Європу. Демонстранти висловлювали своє обурення політикою Трампа і його радника Маска. Протести проходили зокрема біля шоурумів Tesla. Лунали зокрема гасла на підтримку України.