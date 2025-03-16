Вучич веде подвійну гру: чи можлива зміна влади у Сербії

У Сербії тривають протести проти чинної влади Александра Вучича. Ще донедавна президенту вдавалося створювати видимість стабільності в країні й нібито високої підтримки своєї політики.

Як розповіла 24 Каналу експертка-балканістка Марія Гелетій, якщо Вучич бачив, що невдоволення зростає, то проводив перезавантаження у вигляді парламентських виборів. Останні відбулися у 2023 році й показали, що більшість підтримує партію чинної влади.

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До чого можуть призвести протести

Єдиний виклик для Вучича та його партії – це Белград. Саме столиця є мірилом, який показує рівень невдоволення людей. Тому є сподівання, що наступні вибори будуть іншими. Але тут важливо наголосити, що опозиція та керівна партія – дуже схожі.

Серед населення є підтримка близьких відносин з Росією. Так само неоднозначне питання Косова. Багато людей не готові відмовитися від цієї території, визнавати її незалежність. Одностайності немає як серед опозиції, так і серед влади.

Тому, коли виборець приходить на виборчу дільницю, то має дуже дивний вибір між схожими речами. До того ж в корупційних скандалах, які є в країні, можна звинувачувати і владу, і опозицію. Отже, виборцю складно знайти якусь заміну,

– зауважила Марія Гелетій.

Але це не означає, що, можливо, на нових виборах не з'явиться інший лідер. Інколи, достатньо одного – двох років, щоб хтось взяв на себе відповідальність і здобув перемогу.

Чи може з'явитися перехідний уряд

За словами експертки-балканістки, підстав для цього поки немає. Можливо, якщо продовжаться протести, а європейські лідери висунуть вимогу проведення виборів для прискорення інтеграції Сербії – до цього питання повернуться.

Вучич має досить близьку співпрацю з Європейським Союзом. Загалом для Європи дуже важлива стабільна Сербія, якщо ситуація вийде з-під контролю – це буде величезний виклик,

– додала Марія Гелетій.

Поки немає лідера, який зможе замінити Вучича й рухати Сербію до Європейського Союзу, обмежити співпрацю з Росією, погодиться ввести санкції проти країни-агресорки. Ба більше, у Сербії велика підтримка Росії та добрих відносин між державами.

"Мені здається, оптимальний сценарій – це те, що через декілька місяців відбудуться вибори. І швидше за все, ситуація сильно не зміниться", – сказала Марія Гелетій.

Чому Захід уникає критики Вучича

Наразі Європа намагається не висловлюватися різко проти президента Сербії. Довіра, яку він вибудував з ЄС, зокрема укладання угоди про видобуток літію, який необхідний для виробництва сучасного обладнання, – є запорукою його відносин з Європейським Союзом.

Також треба розуміти, що Вучич залишається напівпартнером ЄС. У певний період його відносини з Росією були заморожені. Він залишався тільки прихильником невведення санкцій,

– зауважила експертка-балканістка.

Але це питання має пояснення, бо коли мовиться про санкції проти Росії, то між цим країнами є домовленість. Він не вводить санкції, але Росія голосує за важливі угоди щодо Сербії, наприклад, в міжнародних організаціях.

Також є питання щодо Косово. Воно внесене у сербську конституцію як частина територій, але фактично це окрема й незалежна держава.

З іншого боку, коли мовиться про війну в Україні, то Вучич критикував Росію в тому питанні. Він вважає, що суверенітет нашої держави треба поважати й дотримуватися правил.

Отже, Вучич веде свої подвійні ігри. Коли йому вигідно і зручно – в нього є хороші партнерські відносини з ЄС. Навіть останній висновок Європейського Союзу щодо Сербії був позитивним,

– підкреслила експертка-балканістка.

Були зауваження щодо верховенства права, корупції, але Сербія виконує умови, які мають відкрити їй двері до членства в ЄС. Тому на Заході не вносять у публічну площину критику Вучича, щоб зберегти Сербію своїм партнером і не штовхнути в обійми Росії.

Нагадаємо, у Сербії тривають найбільші в історії країни протести. Люди виступають проти чинної влади, яку звинувачують в корупції. Зокрема в укладанні контрактів з китайськими фірмами, які призвели до обвалу мосту в Нові-Саді. Тоді загинуло 15 людей.