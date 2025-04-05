"Руки геть від демократії": у США розпочалися масштабні протести проти Трампа і Маска

Очікується, що субота, 5 квітня, стане найбільшим днем протестів. В усіх 50 штатах люди виходять на вулиці, аби висловити свою незгоду із внутрішньою та зовнішньою політикою Дональда Трампа.

Загалом заплановано 1 200 протестів по всій країні, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Американці протестують проти Трампа і Маска

Так, тисячі протестувальників вже заполонили вулиці Бостона, беручи участь у мітингу проти Трампа під назвою "Руки геть!".

Мітинг у Бостоні: дивіться відео

Також тисячі людей прямували до центру Вашингтона, де акції протесту стартували під похмурим небом і легким дощем. Організатори повідомили Reuters, що на мітинг на Національній алеї очікується понад 20 000 учасників.

Протестувальники вишикувались уздовж жвавої Коннектикут-авеню у Вашингтоні, чекаючи автобусів до центру міста. Вони тримали плакати з гаслами, такими як "У США немає королів" та "Депортувати Маска".

У суботу кілька сотень людей зібралися біля штаб-квартири Управління соціального забезпечення (SSA) неподалік Балтимора, щоб протестувати проти скорочень у відомстві, яке виплачує допомоги літнім людям і людям з інвалідністю.

За кілька годин до початку протестів у США, сотні американців, які проживають у Європі, зібралися в Берліні, Франкфурті, Парижі та Лондоні, щоб висловити незгоду з масштабною перебудовою зовнішньої та внутрішньої політики США.

Близько 200 осіб, переважно американців, зібралися на площі Республіки в Парижі, слухали промови і тримали транспаранти з написами: "Проти тирана", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію".

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Нагадаємо, що протести у США спрямовані проти низки виконавчих указів і інших заходів, запроваджених Трампом після його повернення у Білий дім 20 січня. Неабияке невдовлення в американців викликає діяльність команди з підвищення ефективності уряду під керівництвом Маска, яка різко скорочує штати урядових працівників. Понад 200 000 робочих місць із загальної кількості 2,3 мільйона вже було ліквідовано.