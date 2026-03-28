"Він шахрай та брехун": у США прокотилася хвиля масштабних протестів проти Трампа

У США пройшли протести проти президента Трампа під гаслом "No Kings". Вони охопили десятки міст, де пройшла понад тисяча різних заходів.

Загалом до них долучилися мільйони американців. Про це пише Суспільне.

Чому американці протестують проти Трампа?

Протести "No Kings", що у перекладі "Без королів", планують провести у всіх 50 американських штатах.

Один із наймасштабніших протестів має пройти у Нью-Йорку. Очікується, що там вдасться зібрати понад 9 мільйонів учасників.

Під час протестів 28 березня американці тримали банери та плакати з антитрампівськими гаслами. Вони закликами Трампа "скласти корону" та критикували Міграційну та митно-правоохоронну службу США.

Люди наголошували, що їх не влаштовує політика Трампа. Зокрема, вони називали безглуздою війну з Іраном, зазначаючи, що влада намагається відвернути увагу від справи Епштейна, екологічних криз, кризи бездомності тощо.

У натовпах також виднілися українські прапори. Американці, які їх принесли, зазначали, що хочуть нагадати іншим про Україну.

Дуже надихає те, як вони (українці – 24 Канал) протистоять Росії і, знову ж таки, демократії. Я ніколи не усвідомлював, наскільки рідкісні демократії у світі, поки, здається, Трамп не став президентом,

– сказав ще один американець, додавши, що Трамп мав би надсилати усі боєприпаси в Україну, а не на Близький Схід.

Протести у США / Фото Суспільного і AP

Інша американка у руках з прапором України зазначила, що Трамп хоче стати диктатором і грає у маніпулятивні ігри.

"Він шахрай та брехун. З нас усіх психологічно знущаються. Клянусь, це хаос заради хаосу, і людям потрібно ігнорувати, перестати реагувати. Перестати сперечатися з людьми, які не розуміють цього", – сказала вона.

Які ще країни сколихнули мітинги?