Провінція Альберта планує референдум про вихід зі складу Канади

Голосування заплановане на 19 жовтня. Про це пише канадська телекомпанія CBC.

Читайте також Канада може дати тріщину: сепаратисти планують референдум про вихід Альберти зі складу

Що відомо про референдум в Альберті?

Референдум у провінції був запланований ще раніше. Бюлетень вже містить 9 питань, пов'язаних з імміграцією та іншими конституційними питаннями.

Тепер мешканці Альберти зможуть висловити свою думку й про те, чи має регіон залишитися у складі Канади чи розпочати юридичний процес голосування щодо виходу.

Сміт, звертаючись до населення, заявила, що референдум не призведе до того, що провінція відокремиться від Канади. Але якщо громадяни проголосують "за", то це допоможе владі зрозуміти, яким шляхом хочуть вони рухатися.

Сама прем'єрка зауважила, що хоче, аби Альберта залишилася у складі Канади, тож саме так планує голосувати на референдумі.