22 травня, 14:46
Провінція Альберта планує референдум про вихід зі складу Канади
Провінція Альберта хоче провести референдум щодо питання виходу зі складу Канади. Відповідну заяву зробила 21 травня прем'єр-міністерка Альберти Даніела Сміт.
Голосування заплановане на 19 жовтня. Про це пише канадська телекомпанія CBC.
Читайте також Канада може дати тріщину: сепаратисти планують референдум про вихід Альберти зі складу
Нагадаємо, що Трамп неодноразово пропонував Канаді стати 51 Штатом, але канадська влада виступає проти такої ідеї.
Водночас у січні представники Білого дому декілька разів зустрічалися із членами сепаратистського руху Alberta Prosperity Project, який виступає за незалежність Альберти. Після чого прем'єр Канади Марк Карні заявив, що очікує від США поваги до канадського суверенітету.