В Будапешті на мітингу опозиції розгорнули український прапор: Мадяр назвав це провокацією
Під час ходи, організованої опозиційною партією, в Будапешті 15 березня активісти розгорнули величезний український прапор. Лідер угорської партії Петер Мадяр назвав це провокацією з боку провладних активістів.
Що відомо про скандал в Угорщині через прапор України?
Як заявив Мадяр, розгортання прапору – було спробою влади дискредитувати марш, організований політичною опозицією.
Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським – 24 Канал) прапором за допомогою молоді, яка тісно пов'язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може,
– заявив він.
За інформацією Telex, інцидент на мітингу мав ознаки спланованої акції. Близько 8 – 9 людей раптово зайшли в натовп і за сигналом розгорнули великий український прапор довжиною кілька метрів. Тоді як поруч одразу з'явилися оператори з камерами.
Учасники ходи відреагували обурено й почали витісняти групу, після чого за кілька хвилин, почувши свисток, активісти згорнули прапор і швидко залишили місце. Хоч акція тривала недовго, її активно поширили провладні медіа.
Політики партії "Фідес" також підхопили інцидент у соцмережах: глава МЗС Петер Сіярто заявив, що "все говорить саме за себе", порівнявши фото з маршу опозиції з українським прапором і мітингу прихильників Орбана з угорським.
Що відомо про політику Угорщини щодо України?
Угорщина блокує рішення ЄС про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро та новий пакет санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт готовий підтримати допомогу лише після відновлення роботи нафтопроводу Дружба, стверджуючи, що він технічно готовий до транспортування нафти.
За його словами, поки Угорщина перебуває в умовах "нафтової блокади", вона не погоджуватиметься на нові рішення щодо підтримки України. Обговорення цього питання планують підняти на засіданні Ради ЄС 16 березня.
Також Сіярто заявив під час Маршу миру в Будапешті, що уряд робить усе можливе, аби не допустити втягування країни у війну проти України. За його словами, Будапешт не надає Києву ні військової, ні фінансової допомоги, а також виступає проти вступу України до Європейського Союзу.