В Будапешті на мітингу опозиції розгорнули український прапор: Мадяр назвав це провокацією

Під час ходи, організованої опозиційною партією, в Будапешті 15 березня активісти розгорнули величезний український прапор. Лідер угорської партії Петер Мадяр назвав це провокацією з боку провладних активістів.

Про це написав лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у соцмережах.

Що відомо про скандал в Угорщині через прапор України?

Як заявив Мадяр, розгортання прапору – було спробою влади дискредитувати марш, організований політичною опозицією.

Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським – 24 Канал) прапором за допомогою молоді, яка тісно пов'язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може,

– заявив він.

За інформацією Telex, інцидент на мітингу мав ознаки спланованої акції. Близько 8 – 9 людей раптово зайшли в натовп і за сигналом розгорнули великий український прапор довжиною кілька метрів. Тоді як поруч одразу з'явилися оператори з камерами.

Учасники ходи відреагували обурено й почали витісняти групу, після чого за кілька хвилин, почувши свисток, активісти згорнули прапор і швидко залишили місце. Хоч акція тривала недовго, її активно поширили провладні медіа.

Політики партії "Фідес" також підхопили інцидент у соцмережах: глава МЗС Петер Сіярто заявив, що "все говорить саме за себе", порівнявши фото з маршу опозиції з українським прапором і мітингу прихильників Орбана з угорським.

