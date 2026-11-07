Аеростати порушили повітряний простір Молдови двічі за ранок

У суботу, 7 листопада, в Молдові зафіксували два випадки порушення повітряного простору об'єктами типу аеростата. Невідомі кулі заходили вглиб території країни зі сторони України.

Об'єкти перебували в небі над країною лічені хвилини. Про це повідомило Newsmaker з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Що відомо про інциденти?

Перший випадок зафіксували о 09:15 у Дрокіївському районі. Аеростат пролетів над селом Мошани, а вже о 09:22 залишив межі країни неподалік населеного пункту Єлизаветівка.

Другий випадок військові помітили о 10:35 у Сороцькому районі. Повітряна куля перетнула державний кордон з боку Вінницької області в напрямку села Трифауци та пробула в небі над країною лише хвилину, вилетівши біля села Русланівка.

У молдовському оборонному відомстві зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує постійно відстежувати обстановку та контролювати повітряний простір республіки. Також там наголосили, що з 2022 року зафіксували 106 випадків порушення повітряного простору держави. Причому з початку 2026 року їхня кількість сягнула 69.

Нагадаємо, раніше на території країни неодноразово знаходили уламки військових об'єктів. Зокрема, у ніч на 16 жовтня там упав і здетонував дрон біля села Нові Кодряни в Дондушенському районі.

Крім того, 3 жовтня у чотирьох районах виявили наслідки падіння ракет (ймовірно, "Бандеролей" та безпілотників. Об'єкти пошкодили шибки в будівлі та спричинили пожежу сухостою.