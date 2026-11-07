Аэростаты дважды за утро нарушили воздушное пространство Молдовы

Объекты находились в небе над страной считанные минуты. Об этом сообщило издание Newsmaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы.

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Что известно об инцидентах?

Первый случай зафиксировали в 09:15 в Дрокиевском районе. Аэростат пролетел над селом Мошаны, а уже в 09:22 покинул пределы страны недалеко от населенного пункта Елизаветовка.

Второй случай военные заметили в 10:35 в Сороцком районе. Воздушный шар пересек государственную границу со стороны Винницкой области в направлении села Трифауцы и пробыл в небе над страной всего минуту, вылетев возле села Руслановка.

В молдавском оборонном ведомстве отметили, что Центр воздушных операций продолжает постоянно отслеживать обстановку и контролировать воздушное пространство республики. Также там подчеркнули, что с 2022 года зафиксировано 106 случаев нарушения воздушного пространства государства. Причем с начала 2023 года их количество достигло 69.

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Напомним, ранее на территории страны неоднократно находили обломки военных объектов. В частности, в ночь на 16 октября там дрон упал и взорвался о возле села Новые Кодряны в Дондушенском районе.

Кроме того, 3 октября в четырех районах обнаружили последствия падения ракет (вероятно, "Бандеролей" и беспилотников. Объекты повредили окна в здании и вызвали пожар сухостоя.