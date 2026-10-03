Об этом сообщила молдавская полиция.

Что известно о взрывах в Молдове?

Утром жители районов Кеушень, Штефан-Воде, Анений-Ной и Хинчешть сообщили о взрывах за пределами населенных пунктов.

В 07:50 полиция получила сообщение о взрыве за пределами города Кеушень, где был замечен густой дым. Обломки беспилотника обнаружили вблизи села Константиновка Кеушанского района. Там загорелась сухая растительность.

Также обломки дрона нашли вблизи сел Дубовка и Хинчешть, а также между селами Делакеу и Пухэчень в Анений-Нойском районе.

Вблизи села Крокмаз Штефан-Водского района произошел взрыв на поле с виноградниками рядом с сельскохозяйственной бригадой. Пострадавших нет. В результате инцидента загорелась растительность, а в здании бригады взрывная волна повредила окна.

Полиция работает на местах и выясняет обстоятельства происшествий.

Жителей призывают не приближаться к подозрительным предметам и обломкам и в случае их обнаружения звонить по номеру 112.

Обломки БПЛА нашли в 4 районах / Фото полиции

По данным службы воздушных операций Национальной армии, в период с 07:45 до 08:00 воздушное пространство Молдовы пересекли 5 беспилотников.

Напомним, на территории Молдовы российские дроны взрываются не в первый раз.

Вечером 30 сентября вблизи села Бранешты взорвался беспилотник с маркировкой "Герань-4". Дрон вошел в воздушное пространство страны около 20:45, после чего упал у дороги и взорвался.

МИД Молдовы вызвал посла России и осудил инцидент.