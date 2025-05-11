Чому Стамбул і 15 травня: у Sky News пояснили заяву Путіна про переговори

Заяви Путіна про прямі переговори з Україною у Стамбулі 15 травня нічим не відрізняються від попередніх коментарів глави Кремля. Таким чином Москва намагається уникнути пропозиції щодо 30-денного перемир'я, до якого закликав Зеленський і "коаліція рішучих".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал кореспондента Айвора Беннетта зі Sky News.

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Журналіст зазначив, що наступного четверга – 15 травня – президент Росії пропонує провести прямі переговори з Україною. Тільки тоді, за його словами, сторони зможуть обговорити деталі тривалішого перемир'я.

Місцем проведенням російський диктатор вирішив обрати місто Стамбул. Але проблема в тому, що Туреччина, ймовірно, про це рішення не знає, адже Путін сказав, що зателефонує президенту Ердогану пізніше.

З огляду на очевидну підтримку Америкою ультиматуму Європи щодо Росії (припинення вогню або санкції), Путіну довелося відповісти чимось новим. Але це мало вигляд пропозиції, яку поспіхом сформували в коридорі зовні,

– пише Беннетт.

Журналіст, який був присутній під час пресконференції Путіна у Москві, сказав, що підготовка до цієї заяви була надзвичайно дивною.

"Нам сказали, що це буде пресконференція, і всі мали великі очікування щодо можливості ставити запитання (що тут трапляється не дуже часто). Спочатку це було представлено як підсумок двосторонніх зустрічей, які Путін провів цього тижня з лідерами, що були тут на святкуванні Дня Перемоги", – розповів медійник.

Але ультиматум з Європи, видно, застав Кремль зненацька. Бо коли Путін нарешті з'явився до журналістів, ближче до другої години ночі, питань не було. Лише заява.

Пізніше Айвору Беннету вдалося поставити питання прессекретарю Путіна Дмітрію Пєскову, чи це просто чергова тактика зволікання щодо миру з боку Росії. На що той відповів: "Ні, це дуже серйозний підхід".

Журналіст стверджує, що тепер залишилося зрозуміти, чи вважатиме Дональд Трамп цю пропозицію достатньою для миру, адже минуло два місяці відтоді, як він вперше запропонував 30-денне припинення вогню, і, видається, мало що змінилося.

До слова, під час зустрічі "коаліції рішучих" у Києві 10 травня був сформований ультиматум, що 12 травня має розпочатися повне припинення вогню між Україною та Росією без жодних умов, яке стосується суші, повітря і моря. Якщо Росія не погодиться, ЄС та США готові накласти санкції.