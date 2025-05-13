Прямі перемовини не будуть ефективними, – Курт Волкер

Україна готова до прямих переговорів з Путіним. Але колишній представник Держдепу в Україні Курт Волкер вважає, що вони не дадуть результату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чому прямі переговори можуть виявитися неефективними

Курт Волкер упевнений, що Путін не готовий до перемовин.

Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати у переговорах міжнародну участь, тому що Путін брехатиме, обманюватиме та спотворюватиме факти – і всі повинні це бачити. Якщо Україна та Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде після переговорів, звинуватить Україну у всіляких речах, і у людей складеться заплутана картина,

– пояснив він свою думку.

Американський дипломат переконаний, що важливо створити міжнародні рамки з конкретних питань, як-от обмін полоненими, тимчасове припинення вогню у певній зоні або відмова від ударів по енергетичних об'єктах один одного.

"Я вважаю, що такі речі можна обговорювати на двосторонній основі, але все одно потрібні ширші міжнародні рамки, якщо ми хочемо покласти край війні", – додав він.

Пєсков сказав, що росіяни приїдуть у Стамбул. Але не відомо, чи буде сам Путін у Туреччині. Країна-агресорка не розкриває склад своєї делегації.