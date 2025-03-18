18 березня, 19:27
Путін анонсував Трампу великий обмін полоненими
Основні тези
- Путін анонсував обмін військовополоненими з США за формулою 175 на 175, що має відбутися 19 березня.
- Як жест доброї волі, Росія передасть 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які лікуються в російських медичних установах.
Глава Кремля Владімір Путін повідомив президенту США Дональду Трампу, що в середу, 19 березня, відбудеться обмін військовополоненими. Він буде проходити за формулою 175 на 175.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кремль.
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Що відомо про обмін полоненими
У вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним. У ній глава Кремля анонсував американському лідеру обмін полоненими, який має відбутися вже завтра, 19 березня. Його планують провести за формулою 175 на 175.
Крім того, як жест доброї волі буде передано 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.