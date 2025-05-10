Путін готовий розпочати мирні переговори без попередніх умов, – МЗС Китаю

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди.

Відповідну заяву він зробив під час візиту президента КНР Сі Цзіньпіня. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє 24 Канал з посиланням на китайську державну агенцію Сіньхуа.

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Китай заявив про готовність Путіна до перемовин