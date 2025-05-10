10 травня, 20:36
Путін готовий розпочати мирні переговори без попередніх умов, – МЗС Китаю
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої та міцної мирної угоди.
Відповідну заяву він зробив під час візиту президента КНР Сі Цзіньпіня. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє 24 Канал з посиланням на китайську державну агенцію Сіньхуа.
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