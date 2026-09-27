Путін відклав переговори до кінця зими та готує масовані удари по Україні, – ISW

Російський диктатор повністю змінив свою стратегію у війні проти України через провали на фронті. Тепер окупанти роблять головну ставку на тотальний ракетний терор протягом найближчої зими, щоб змусити Київ здатися.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, Володимир Путін навряд чи погодиться на будь-які мирні переговори до весни 2027 року.

Яка нова стратегія Кремля?

Експерти переконані, що президент Росії відмовився від ідеї повільного наступу, оскільки з березня 2026 року російська армія не мала територіальних здобутків. Натомість українські військові провели серію успішних контратак на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Через військові невдачі російське керівництво вирішило зосередитися на далекобійних ударах по енергетичній інфраструктурі. Аналітики вважають вкрай малоймовірним, що Москва пристане на пропозицію США та України щодо припинення атак на енергетику. Росія планує масовано застосовувати реактивні безпілотники, намагаючись прорвати українську протиповітряну оборону.

Україна вже активно розробляє власні засоби протидії новим загрозам. Керівник Офісу президента Кирило Буданов уточнював, що Україна почне масове застосування дронів-перехоплювачів за кілька місяців.

Водночас ворог продовжує накопичувати зброю. "У Росії є запас близько 1 900 ракет, і до початку зими вона може накопичити ще кілька сотень", – зазначив авіаційний експерт Богдан Долинце.

Ситуація ускладнюється політичною невизначеністю у США. Дональд Трамп відмовився підтвердити інформацію про те, що він дозволив Україні самостійно виробляти ракети для систем Patriot, хоча напередодні про таку домовленість заявляв Володимир Зеленський.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що глобальний мир неможливий через відсутність базової довіри до російського керівництва. Експерти наголошують, що для реального припинення війни Росії достатньо просто зупинитися на лінії зіткнення, однак Москва сприймає будь-які розмови про перемир'я лише як можливість посилити терор проти українців.

Крім того, у грудні 2026 року під час саміту G20 у Маямі може відбутися зустріч за участю лідерів України, США та Росії, проте Кремль заздалегідь заявив, що не робитиме пауз у бойових діях на час переговорів.