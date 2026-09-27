Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нещодавні заяви Дональда Трампа про те, що війна може закінчитися ще до початку холодів, передає видання "Новини.LIVE".

Що відомо про прогноз Буданова?

Відповідаючи на запитання журналістів щодо оптимістичних сценаріїв швидкого завершення війни, очільник ОП закликав зберігати тверезий погляд на ситуацію.

Давайте вірити у щось добре, але ми маємо бути реалістами та готуватись до найгіршого варіанту,

– зазначив Буданов.

Він наголосив, що попри всі гучні політичні заяви, країна має бути повністю готовою до того, що бойові дії триватимуть і в зимовий період.

Передумови для завершення війни

Як вже повідомлялося на нашому сайті, під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому завершенні конфлікту. Тоді він заявив про мир, який нібито настане швидше, ніж багатьом здається.

Зі свого боку, Володимир Зеленський також висловлював сподівання, що війну вдасться закінчити до зими за підтримки США. Однак для цього, як пояснював президент, Україні потрібен потужний "зимовий пакет" допомоги, зокрема ракети для систем Patriot, щоб мати технологічну перевагу на полі бою.