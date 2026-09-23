Однак для цього потрібні конкретні кроки від союзників. Про це президент розповів у інтерв'ю The Wall Street Journal.

Що сказав Зеленський?

Презилент розповів, що існує ймовірність припинення вогню найближчими місяцями. Про такі терміни глава держави розповів західним журналістам. За його словами, зараз Київ дійсно здатний домогтися повернення справедливого миру. Однак для цього потрібні конкретні кроки від союзників.

Президент наголосив, що зупинити російську агресію до зими цілком реально, але існує кілька важливих умов. Перш за все, йдеться про політичну волю Сполучених Штатів та особисто Дональда Трампа.

Проте лише бажання політиків буде недостатньо, адже на Володимира Путіна потрібно тиснути силою. Тому другою ключовою умовою є технологічна перевага на полі бою.

Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Тільки США зараз їх виробляють,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше глава держави наголошував на необхідності сідати за стіл переговорів, щоб завершити війну. Він висловлював готовність до тристоронньої зустрічі з російським диктатором, проте сумнівається, що Кремль справді хоче миру.