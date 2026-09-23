Однако для этого союзникам необходимо предпринять конкретные шаги. Об этом президент рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Что сказал Зеленский?

Президент сообщил, что существует вероятность прекращения огня в ближайшие месяцы. Об этих сроках глава государства рассказал западным журналистам. По его словам, сейчас Киев действительно способен добиться восстановления справедливого мира. Однако для этого необходимы конкретные шаги со стороны союзников.

Президент подчеркнул, что остановить российскую агрессию до зимы вполне реально, но существует несколько важных условий. Прежде всего, речь идет о политической воле Соединенных Штатов и лично Дональда Трампа.

Однако одного лишь желания политиков будет недостаточно, ведь на Владимира Путина нужно давить силой. Поэтому вторым ключевым условием является технологическое превосходство на поле боя.

Нам нужен "зимний пакет": ракеты для систем Patriot. Только США сейчас их производят,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее глава государства подчеркивал необходимость сесть за стол переговоров, чтобы положить конец войне. Он выражал готовность к трехсторонней встрече с российским диктатором, однако сомневается, что Кремль действительно хочет мира.