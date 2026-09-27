Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа о том, что война может закончиться еще до наступления холодов, сообщает издание "Новости.LIVE".

Что известно о прогнозе Буданова?

Отвечая на вопросы журналистов о оптимистичных сценариях скорого завершения войны, глава ОП призвал сохранять трезвый взгляд на ситуацию.

Давайте верить в что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту,

– отметил Буданов.

Он подчеркнул, что, несмотря на все громкие политические заявления, страна должна быть полностью готова к тому, что боевые действия продолжатся и в зимний период.

Предпосылки для завершения войны

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время выступления на Генассамблее ООН Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта. Тогда он заявил о мире, который якобы наступит быстрее, чем многим кажется.

Со своей стороны, Владимир Зеленский также выражал надежду, что войну удастся закончить до зимы при поддержке США. Однако для этого, как объяснял президент, Украине нужен мощный "зимний пакет" помощи, в частности ракеты для систем Patriot, чтобы иметь технологическое преимущество на поле боя.