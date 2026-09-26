Про це американський лідер сказав в інтерв'ю FoxNews.

Коли Трамп очікує угоди між Росією та Україною?

Журналіст поцікавився, чи говорив президент США із Володимиром Зеленський про ракети до Patriot.

Політик натомість відповів непрямо. Він зазначив, що вони із українським президентом обговорюють багато різних тем, із більшості досягли згоди.

Водночас Трамп наголосив, що хоче аби Зеленський уклав угоду з Путіним.

Сподіваюся найближчим часом, а, можливо, до настання суворої зими, Україна та Росія укладуть угоду,

– заявив він.

Глава Америки також додав, що минулого місяця у війні в Україні загинуло 25 тис людей, а місяцем раніше – 32 тисяч людей.

Раніше ЗМІ писали, що під час зустрічі із Зеленським 22 вересня Дональд Трамп нібито закликав його поїхати до Москви, аби зустрітися з Путіним. Українського президент ця пропозиція обурила, і він відмовився. Водночас в Офісі президента інформацію у медіа спростували.

Там кажуть, що Трамп нічого подібного Зеленському не пропонував.

Нагадаємо, що президент США не відмовляється від спроб звести президентів України і Росії за одним столом. Трамп хоче організувати їхню зустріч на саміті G20 у Маямі, запланованому на грудень.