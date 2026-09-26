Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Когда Трамп ожидает заключения соглашения между Россией и Украиной?

Журналист поинтересовался, обсуждал ли президент США с Владимиром Зеленским вопрос о ракетах для Patriot.

Политик, однако, ответил косвенно. Он отметил, что они с украинским президентом обсуждают много разных тем и по большинству из них достигли согласия.

В то же время Трамп подчеркнул, что хочет, чтоб Зеленский заключил соглашение с Путиным.

Надеюсь, в ближайшее время, а, возможно, до наступления суровой зимы, Украина и Россия заключат соглашение,

– заявил он.

Глава США также добавил, что в прошлом месяце в войне в Украине погибло 25 тыс. человек, а месяцем ранее – 32 тыс. человек.

Ранее СМИ писали, что во время встречи с Зеленским 22 сентября Дональд Трамп якобы призвал его поехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Украинского президента это предложение возмутило, и он отказался. В то же время в Офисе президента эту информацию в СМИ опровергли.

Там заявляют, что Трамп ничего подобного Зеленскому не предлагал.

Напомним, что президент США не отказывается от попыток собрать президентов Украины и России за одним столом. Трамп хочет организовать их встречу на саммите G20 в Майами, запланированном на декабрь.