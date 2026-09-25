Об этом пишет Bloomberg. Издание отметило, что Трамп стремится возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией.

Действительно ли Трамп призвал Зеленского поехать в Москву

Bloomberg пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Трампа поехать в Москву, озвученное во время встречи с американским лидером в ООН. По словам лиц, знакомых с позицией украинского президента, то, что Трамп поднял этот вопрос, возмутило его.

А когда российские журналисты спросили, когда он посетит Москву, Зеленский ответил: "На ракете", добавив нецензурное слово.

Впрочем, советник президента Литвин не подтвердил эту информацию о предложении Трампа в комментарии журналистам.

Это ложная информация,

– сказал он.

К слову, одно из последних заявлений Путина о мирных переговорах вновь демонстрирует неготовность России к миру.

Так, по его словам, Россия якобы была готова возобновить переговорный процесс, но Украина совершила атаку на Россию.

Сейчас все предложения по мирному урегулированию "на столе", но, как цинично отметил кремлевский диктатор, "России еще нужно подумать, что в ее интересах".