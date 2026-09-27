Как сообщают аналитики Института изучения войны, Владимир Путин вряд ли согласится на какие-либо мирные переговоры до весны 2027 года.

Какова новая стратегия Кремля?

Эксперты убеждены, что президент России отказался от идеи медленного наступления, поскольку с марта 2026 года российская армия не добилась территориальных успехов. Вместо этого украинские военные провели серию успешных контратак на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Из-за военных неудач российское руководство решило сосредоточиться на дальнобойных ударах по энергетической инфраструктуре. Аналитики считают крайне маловероятным, что Москва согласится на предложение США и Украины о прекращении атак на энергетику. Россия планирует массированно применять реактивные беспилотники, пытаясь прорвать украинскую противовоздушную оборону.

Украина уже активно разрабатывает собственные средства противодействия новым угрозам. Глава Офиса президента Кирилл Буданов уточнил, что Украина начнет массовое применение дронов-перехватчиков через несколько месяцев.

В то же время враг продолжает накапливать оружие. "У России есть запас около 1 900 ракет, и к началу зимы она может накопить еще несколько сотен", – отметил авиационный эксперт Богдан Долинце.

Ситуация осложняется политической неопределенностью в США. Дональд Трамп отказался подтвердить информацию о том, что он разрешил Украине самостоятельно производить ракеты для систем Patriot, хотя накануне о такой договоренности заявлял Владимир Зеленский.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что глобальный мир невозможен из-за отсутствия базового доверия к российскому руководству. Эксперты отмечают, что для реального прекращения войны России достаточно просто остановиться на линии соприкосновения, однако Москва воспринимает любые разговоры о перемирии лишь как возможность усилить террор против украинцев.

Кроме того, в декабре 2026 года во время саммита G20 в Майами может состояться встреча с участием лидеров Украины, США и России, однако Кремль заранее заявил, что не будет приостанавливать боевые действия на время переговоров.