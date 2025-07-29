Російський диктатор Володимир Путін вже тривалий час позиціює себе "юристом на троні", наголошуючи на власній освіті, і саме законом він виправдовує репресії та формує свій образ.

Так вважає старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія – Євразія Олександр Баунов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чого хоче Путін?

На думку науковця, у російській політичній системі закон перетворено на інструмент, що розширює повноваження однієї людини, а будь-яка нова хвиля репресій супроводжується ухваленням нових нібито "законних" норм.

За його словами, Путін не порушує закон, а просто змінює його, і глобально таке прагнення легітимності переросло у повномасштабну війну. Баунов вважає, що перемогою для Путіна буде визнання світом нової реальності.

Для Путіна перемога – це не просто захоплення території, а диктування умов, перекроювання кордонів та визнання нової реальності. Саме так Путін може забезпечити собі легітимність, якої він прагне,

– ідеться у статті.

Таку "політику" Росія намагається використати й в рамках мирних переговорів, проте, як каже експерт, вона демонструє певну гнучкість у цьому питанні. Наприклад, Росія більше не вимагає прямих переговорів із Заходом.

Попри це, як зауважує Олександр Баунов, Кремль досі не відмовився від своїх головних вимог, а війна стала фундаментом нової внутрішньої ідеології: солдати – герої, ворог – міфічне зло, економіка – мобілізована.

На тлі цього заява Дональда Трампа про скорочення дедлайну для Росії виглядають як спроба повернути ініціативу, попри розчарування у Володимирі Путіну. Водночас Москва не планує йти назустріч Сполученим Штатам.

Олександр Баунов пише, що пошук нової "Ялти", угоди про поділ сфер впливу, залишається мрією Кремля. Втім, історія Ялти показує, що такі домовленості рідко ведуть до миру, а натомість призводять до нової Холодної війни.

"Сталін, вагаючись між легітимністю та силою, обрав останнє. Світ був розділений. Схоже, що Путін опинився в тій самій дилемі: захопити якомога більше та легітимізувати хоча б частину захопленого. Як і Сталін, після подібних сумнівів він, ймовірно, зробить той самий вибір", – резюмує колумніст.

До слова, в ISW вважають, що ультиматум Дональда Трампа навряд чи змусить Путіна піти на будь-які поступки у досягненні своїх військових цілей. Він може змінити думку лише у разі значних успіхів України на фронті.