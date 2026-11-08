Усвідомив дещо про Донбас: CNN пояснило, чому Путін змінив тактику ударів по Україні

Російським військовим не вдається захопити Донбас. Тому Кремль робить ставку на знищення української економіки.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Чому Путін змінив тактику ударів по Україні?

За словами співробітника аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre Джона Лафа, повітряна кампанія Росії тепер "очевидно спрямована на знищення української економіки".

Він також сказав виданню, що багато європейських союзників Києва досі не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація в Україні та яке фінансове навантаження вона може створити для європейських партнерів.

Путін дійшов висновку, що не може перемогти на Донбасі, просто відправляючи в бій більше військових і намагаючись просуватися вперед. Адже українці провели відносно успішне літо,

– пояснив Лаф.

За його словами, російський диктатор вирішив, що єдиний спосіб змінити ситуацію – зруйнувати українську економіку. І Москва систематично працює над цим.

Крістіан Влас, дослідник Східної Європи міжнародної організації ACLED, яка відстежує конфлікти у світі, також прогнозує важку зиму для України.

Цієї зими гуманітарна ситуація буде жахливою, причому значно погіршиться раніше, ніж торік. Це не буде звичайна зима,

– сказав він CNN.

За даними ACLED, кількість загиблих серед цивільного населення України сягнула найвищого рівня з перших місяців повномасштабної війни.

Від початку 2026 року російські удари забрали життя понад 2700 мирних жителів.

Кількість російських атак по Україні протягом 2026 року постійно зростала. У січні зафіксували 3650 ударів, а в жовтні – вже 5532.

Які цілі Росія атакує найчастіше?

Кремль розширив перелік цілей, намагаючись завдати ще більшої шкоди українській економіці.

Ворог регулярно атакує українські порти, через які експортують зерно, промислові склади, сільськогосподарські підприємства ,залізницю та металургійні заводи.

За словами Власа, такі атаки б'ють не лише по промисловості, а й по доходах держави та зарплатах працівників.

Російські удари по торговельних центрах, складах і логістичних об'єктах також порушують постачання та продаж товарів, пояснила керівниця російського напряму Інституту вивчення війни Катерина Степаненко.

Ще одна проблема – зміна часу атак. Якщо раніше Росія переважно завдавала ударів уночі, то тепер дедалі частіше атакує вдень. Це заважає роботі українських підприємств. Під час повітряної тривоги багато установ і компаній змушені припиняти роботу. Через це бізнес втрачає час і гроші.

Удари по енергетичних об'єктах також шкодять економіці. Через перебої з електрикою та водою підприємства не можуть повноцінно працювати.

За словами Степаненко, російські війська почали атакувати енергетичну інфраструктуру і в регіонах, які раніше не були основними цілями. Зокрема, під ударом опинилося Рівне. Це створює додаткове навантаження на українську ППО.

Наслідки атак стають дедалі серйознішими. Частина українських електростанцій зазнала таких пошкоджень, що відновити їх уже неможливо.

Джон Лаф наголосив, що тривалі удари та виснаження України створюють особливо небезпечну ситуацію для економіки.