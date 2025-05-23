"Компромат на Трампа": який вплив Росія має на президента США

Після розпаду СРСР майже всі президенти США намагалися "перезавантажити" відносини з Росією, і Дональд Трамп не є винятком. Однак його політика щодо Росії ускладнена особистими зв'язками з Москвою та можливим компроматом.

Це, ймовірно, стримує його від жорстких дій проти російського диктатора Владіміра Путіна та загалом Кремля. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат історичних наук і аналітик "Детектор медіа" Єгор Брайлян.

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Які президенти США хотіли "перезавантаження" відносин із Росією

Кандидат історичних наук нагадав про вибори 2016 року у США. Тоді Росія прямо вплинула на те, що Дональд Трамп був уперше обраний президентом Сполучених Штатів Америки. Він також наголосив, що у Трампа є окрема історія відносин з Москвою.

Думаю, що росіяни мають певний компромат на Трампа. Саме тому він не готовий і не може жорстко діяти проти Росії,

– припустив Брайлян.

Водночас слід розуміти, що в оточенні Трампа є люди з різними позиціями щодо Росії. Наприклад, Стів Віткофф, який зустрічався з Путіним і, фактично, відповідає за "російський трек" у переговорах.

Ми бачимо, що Трампу досить складно ухвалювати рішення, однак він консультується з різними людьми,

– сказав аналітик "Детектор медіа".

Погляди Трампа на Росію не є чимось незрозумілим чи унікальним. Якщо пригадати політику попередніх президентів США після 1991 року, то майже кожен з них прагнув "перезавантаження" відносин з Росією.

Це почалося з Білла Клінтона, продовжилося за Джорджа Буша-молодшого, який навіть заявляв, що "подивився Путіну в очі й побачив у ньому людину, якій можна довіряти". Далі – спроба "перезавантаження" під час адміністрації Барака Обами та Гілларі Клінтон.

Зараз же спостерігається нова спроба перезавантаження – вже за президентства Трампа, умовно кажучи, "Трамп 2.0".