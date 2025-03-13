Путін назвав умови для перемир'я в Україні

Путін заявив, що готовий припинити бойові дії в Україні. Водночас він назвав умови для перемир'я.

Російський диктатор боїться, що Україна може використати перемир'я на 30 днів для отримання зброї чи примусової мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Які умови поставив Путін в обмін на перемир'я

Путін заявив, що для перемир'я потрібна "кропітка" підготовка з обох боків, а ідею перемир'я він назвав "правильною". Щоправда, за його словами, є питання, які треба обговорити, зокрема, зі США. Так російський президент натякнув, що хоче поспілкуватися із Трампом.

Ми згодні із пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового світу та усунуло першопричини кризи,

– сказав очільник Кремля.

Найбільше, схоже, його "турбує" Курська область. Він фактично зажадав здачі українських сил, заявивши нібито про їхнє "повне блокування" російською армією.

"Що ми робитимемо з ділянкою вклинення (ЗСУ – 24 Канал) у Курській області? Що буде з тими (солдатами ЗСУ – 24 Канал) хто залишився у Курській області? Ми їх просто випустимо, чи що?" – видав диктатор.

Він також заявив, що російська армія нібито наступає майже по всій лінії зіткнення – 2000 кілометрів.

"Хто визначить де і хто порушив можливе припинення вогню? Ці 30 діб Україні продовжать постачати зброю, чи збережеться примусова мобілізація? Як вирішуватимуть питання верифікації, як нам гарантують, що нічого такого не буде?", – провадив далі російський диктатор.

Росія хоче "прийнятних домовленостей"

Путін також додав, що Росія домовлятиметься про наступні кроки щодо припинення війни та виходу на "прийнятні домовленості" з огляду на ситуацію "на землі".

Окрім того, він вимагає, щоб контроль території фронту в рамках перемир'я був "на рівні здорового глузду".

До слова, на заяви диктатора Путіна уже відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він констатував, що Росія знову повелася типово – заявила про "готовність", але озвучила "нюанси".

Коваленко додав, що інформаційна стратегія росіян буде направлена на звинувачення України в їхніх же порушеннях. Кремль робитиме усе так само, як це було під час Мінська.