Президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум Володимиру Путіну, пригрозивши санкціями. Це вже другий ультиматум від американського лідера протягом останніх місяців.

Утім, попри вигідні для Росії умови стосовно миру, Володимир Путін не погоджується на запропоноване, продовжуючи війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний центр Atlantic Council.

Дивіться також "Діятиме як Сталін": Путін хоче змусити світ визнати його легітимність та перемогу, – NYT

Чому Путін не хоче миру?

Володимир Путін продовжує відмовлятися від мирних переговорів, попри сприятливі умови, які запропонували США. За словами аналітиків, причини цього здебільшого зводяться до трьох головних аспектів.

Atlantic Council пише, що попри повільне просування, Росія впевнена у перемозі у війні на виснаження. Другим фактором є те, що з 2022 року Росія перебудувала економіку на військові рейки, заводи безперервно працюють.

Водночас прибутки військових сімей зросли, компенсуючи втрати від санкцій. Третьою причиною в аналітичному центрі називають внутрішню стабільність, яка може порушитися після повернень ветеранів.

Утім, попри три вищезгадані причини, головним залишається ідеологічне переконання Володимира Путіна, що існування незалежної України загрожує російській імперській ідентичності, що не дає йому поступитися.

Відмова Путіна прийняти вигідні мирні умови Трампа частково пояснюється його підвищеними очікуваннями перемоги та відчуттям трепету щодо непередбачуваних наслідків будь-якої угоди, досягнутої шляхом переговорів, щодо припинення воєнних дій. Однак вирішальним фактором, що підживлює рішучість Путіна продовжувати війну, є його переконання, що українська державність становить екзистенційну загрозу для Росії та має бути повністю ліквідована,

– ідеться у статті.

На думку авторів, Захід може примусити російського диктатора до миру шляхом постачань сучасної зброї українській армії, повернення ініціативи ЗСУ на фронті, а також перенесення бойових дій на територію Росії.

Нагадаємо, раніше президент США анонсував свої подальші кроки щодо Москви та згадав про російського диктатора. За його словами, Володимир Путін навіть не відповів на його дедлайн щодо досягнення миру.