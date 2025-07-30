Впрочем, несмотря на выгодные для России условия относительно мира, Владимир Путин не соглашается на предложенное, продолжая войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.

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Почему Путин не хочет мира?

Владимир Путин продолжает отказываться от мирных переговоров, несмотря на благоприятные условия, которые предложили США. По словам аналитиков, причины этого в основном сводятся к трем главным аспектам.

Atlantic Council пишет, что несмотря на медленное продвижение, Россия уверена в победе в войне на истощение. Вторым фактором является то, что с 2022 года Россия перестроила экономику на военные рельсы, заводы непрерывно работают.

В то же время доходы военных семей выросли, компенсируя потери от санкций. Третьей причиной в аналитическом центре называют внутреннюю стабильность, которая может нарушиться после возвращений ветеранов.

Впрочем, несмотря на три вышеупомянутые причины, главным остается идеологическое убеждение Владимира Путина, что существование независимой Украины угрожает российской имперской идентичности, что не дает ему уступить.

Отказ Путина принять выгодные мирные условия Трампа частично объясняется его повышенными ожиданиями победы и ощущением трепета относительно непредсказуемых последствий любого соглашения, достигнутого путем переговоров, о прекращении военных действий. Однако решающим фактором, подпитывающим решимость Путина продолжать войну, является его убеждение, что украинская государственность представляет экзистенциальную угрозу для России и должна быть полностью ликвидирована,

– говорится в статье.

По мнению авторов, Запад может принудить российского диктатора к миру путем поставок современного оружия украинской армии, возвращения инициативы ВСУ на фронте, а также переноса боевых действий на территорию России.

Напомним, ранее президент США анонсировал свои дальнейшие шаги в отношении Москвы и вспомнил о российском диктаторе. По его словам, Владимир Путин даже не ответил на его дедлайн по достижению мира.