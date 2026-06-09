Путін почав рідше подорожувати Росією: у медіа назвали причини

У 2026 році Володимир Путін суттєво скоротив кількість поїздок територією Росії, залишивши Москву лише двічі за перші п'ять місяців. Для порівняння, у попередні роки він значно частіше відвідував регіони країни.

Про це пишуть російські медіа та Financial Times.

Дивіться також Російський політичний вплив на інші країни зменшується, – Зеленський

ЗМІ припускають, що обмеження щодо виїзду російського диктатора із Москви пов'язані з міркуваннями безпеки.

Російська журналістка повідомляла, що обидва виїзди Путіна із Москви стосувались заходів у Санкт-Петербурзі. У січні воєнний злочинець відвідав події до річниці зняття блокади Ленінграда, а в червні взяв участь у пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

У 2025 році Путін здійснив 8 поїздок до російських регіонів, у 2024 році – 14, а у 2019 році – 17. Також повідомляється, що на початку року він все рідше з'являвся публічно, однак згодом кількість його виступів і поїздок, зокрема до Китаю та Казахстану, зросла.

Також є інформація, що російські спецслужби тимчасово вимикали закриту систему спостереження, яка забезпечує охорону Путіна та інших високопосадовців. За даними Financial Times, під час цього процесу систему намагалися максимально ізолювати від інтернету, після чого її знову відновили.

Видання пов'язує це з інцидентом наприкінці лютого, коли було вбито верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Тоді з'являлася інформація, що ізраїльські військові могли завдати удару по його резиденції завдяки даним зі зламаних камер відеоспостереження в Тегерані. У російських спецслужб це викликало занепокоєння через зростаючі можливості штучного інтелекту для збору та аналізу розвідувальної інформації.

Система відеоспостереження, про яку йдеться, працює окремо від 300 тисяч камер, встановлених у Москві. Вона була знову запущена лише після того, як фахівці перевірили її та спробували максимально ізолювати від інтернету, додало одне з джерел,

– йдеться в матеріалі.

Та навіть попри це камери спостереження навколо Кремля продовжують функціонувати. Анонімний український хакер у коментарі Financial Times повідомив, що ці системи регулярно зазнають кібератак, однак не уточнив, який саме обсяг даних можна отримати в результаті зламу.

У травні російське медіа отримало звіт розвідки однієї з країн ЄС, у якому зазначалось, що Кремль занепокоєний можливими спробами перевороту чи замаху на Путіна.

У відповідь на це Федеральна служба охорони, посилила заходи навколо безпеки диктатора та високопоставлених російських військових.

Зауважимо, 8 червня стало відомо, що на Новгородщині поблизу резиденції Путіна почали встановлювати антидронові сітки. Зокрема їх помітили на трасі М-10 біля міста Валдай.