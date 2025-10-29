Путін завищує "успіхи" Росії та бреше про оточення ЗСУ: диктатор зробив низку цинічних заяв

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про війну в Україні, знову наголошуючи на "успіхах" окупантів та бажанні захопити більше території.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС. Президент Росії Володимир Путін відвідав Центральний військовий клінічний шпиталь та зустрівся з учасниками так званої "СВО", які проходять там лікування.

Що сказав Путін про війну в Україні?

На тлі визнання "героїзму" своїх солдатів Путін не втратив момент зробити заяви про війну в Україні, зокрема про те, що Росія буцімто має успіхи, а Україна програє.

За словами Путіна, російські військові "поводяться героїчно", коли воюють на фронті проти України. Звичайно, диктатор не відступає від думки, що окупанти все роблять правильно та "рятують Україну".

Очільник Росії заявив, що його збройні сили буцімто рухаються вперед та активно діють на всіх ділянках фронту. Ба більше, ситуація у зоні проведення боїв, за словами Путіна, "складається сприятливо для Росії". Окупанти водночас "забезпечують свою безпеку на тривалу перспективу".

Володимир Путін також розповів пораненим найманцям про ситуацію на "гарячих точках". Диктатор говорить, що в Куп'янську та Покровську росіяни нібито заблокували українських військових та тримають їх в оточенні.

Не забув Путін й згадати про дії української влади, яка буцімто повинна "ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні". Зі свого ж боку Росія готова надати доступ до "зони оточення" для ЗМІ.

Росія тестує нову зброю: що говорить Путін?

Російський президент знову похвалився новою зброєю "Буревісник" та заявив, що її перевага в тому, що ядерна силова установка за порівнянної потужності з реактором атомного підводного човна в тисячу разів менша.

Російський диктатор розповів, що Росія протестувала ще один підводний апарат "Посейдон". Він назвав "величезним успіхом" цієї зброї з ядерною енергетичною установкою.

Чому Путін так вихваляється "перемогами" на фронті?

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу розповів, що Володимир Путін боїться, що його силою усунуть від влади або захочуть вбити. Тому пропаганда для створення ілюзії хорошої ситуації говорить про "величезні успіхи на фронті", а сам диктатор активізував ядерний шантаж.

