Путін висловився про загрозу атаки Росії на країни НАТО

На Заході готуються до можливого нападу з боку Росії. Тим часом глава Кремля "втішає" сусідів, запевняючи, що їм нема чого боятися.

Під час пресконференції 4 червня Володимир Путін прокоментував побоювання Європи щодо агресії з боку Росії.

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Що Путін говорить про можливий напад на Європу?

Диктатор наголосив, що для Росії, мовляв, нема жодного сенсу нападати на Європу та воювати з НАТО.

Глава Кремля назвав "маячнею" і "свідомою провокацією" повідомлення про те, що він готується до військового протистояння з Альянсом.

За словами Путіна, європейські країни нібито навмисне поширюють інформацію про загрозу з боку Росії, аби змусити населення своїх країн більше грошей витрачати на оборону.

Водночас політик підкреслив, що його країна насправді не загрожує Європі.

Слід зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розвідки багатьох європейських країн повідомляють про намір Москви атакувати НАТО. Найчастіше у їхніх прогнозах йшлося про те, що російська армія буде готова до нападу до 2030 року.

Водночас є припущення, що атака Росії на Альянс відбудеться раніше. Так, Латвія впевнена, що ворог вдарить по країнам Балтії до 2028 року. Командувач Збройних сил Латвії Пуданс зазначив, що головна перевага окупантів – це здатність швидко та масово виробляти дрони. За його словами, Кремль може скористатися тим, що переозброєння європейських армій триватиме до кінця десятиліття.

Якщо раніше розвідники припускали, що Росія не загрожує Європі, допоки веде війну в Україні. То тепер на тлі того, що Путіну не вдається досягти на цьому фронті значного прогресу, експерти вважають, що він може спробувати розширити конфлікт на інші країни Європи. Йдеться насамперед про можливі провокації проти країн Балтії та інших регіонів НАТО, щоб перевірити єдність Альянсу. Втім, ознак підготовки Росії до прямого нападу за межами України наразі немає.