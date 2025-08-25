Москва публічно говорить про нові вимоги до Києва, які унеможливлюють будь-які домовленості. У Вашингтоні дедалі більше сумніваються в правдивості гучних заяв Путіна.

Так, Кремль показує схильність блокувати дипломатичні зусилля й паралельно тестує межі терпіння США. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал NYP.

Чому мирні переговори не дають результату?

Росія намагається зірвати домовленості, досягнуті під час саміту в Анкориджі, де Володимир Путін нібито дав Дональду Трампу надію на можливість мирної угоди щодо війни в Україні.

Однак замість поступок Кремль вкотре висунув неприйнятні умови. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зустріч Путіна з Володимиром Зеленським неможлива без попереднього виконання вимог Москви.

Ультимативні умови Росії до України передбачають:

офіційну відмову України від вступу до НАТО;

скасування законів про мову;

фактичні територіальні поступки.

При цьому Лавров знову поставив під сумнів легітимність Зеленського як президента, назвавши його "фактичним главою режиму".

Кремль також наполягає на забороні розміщення будь-яких європейських військ в Україні та фактичному визнанні російського контролю над частиною Донбасу.

Зверніть увагу! Це суперечить заявам Стіва Віткоффа, який після переговорів в Анкориджі стверджував, що Путін пішов на низку поступок під час зустрічі та погодився на гарантії територіальної цілісності України.

На думку NYP, Путін фактично тролить не тільки Зеленського, а й самого Трампа, демонструючи своєрідне "мистецтво зірваної угоди".



Дональд Трамп та Володимир Путін / Фото Pablo Martinez Monsivais / AP

Чим загрожує Путіну така поведінка?

Трамп, розчарований відсутністю прогресу, вже натякнув на готовність розширити допомогу Києву. Зокрема, він оголосив про можливість для українських військових завдавати ударів по території Росії, а також пообіцяв запровадити нові санкції, які можуть серйозно вдарити по російській економіці.

Президент США дав Путіну два тижні для публічного кроку назустріч переговорам із Зеленським. Минув тиждень, але Кремль замість компромісів демонструє лише нові вимоги, що фактично зводяться до капітуляції України.

Експерти застерігають, що "мирні сигнали" з Аляски можуть обернутися для Путіна приниженням, якщо Трамп відреагує жорсткими діями.

Чи відбудеться зустріч Зеленського й Путіна?