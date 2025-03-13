Путін заявив, що згоден із пропозицією припинити бойові дії в Україні: є нюанси

У четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія готова припинити бойові дії. Водночас за його словами, це має призвести до "довгострокового миру".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія згодна на перемир'я

Під час пресконференції в Москві 13 березня Владімір Путін відповів на ідею про перемир'я з Україною.

Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення повинно бути таким, яке привело б до довгострокового миру та усунуло б першопочаткові причини цієї кризи,

– заявив президент Росії.

Очільник Кремля підкреслив, що Росія виступає за 30-дення перемир'я, але, за його словами, "питання у тому, як цей термін використовуватиметься".

І ми за, але є нюанси. Що ми робитимемо з ділянкою вклинення в Курській області? Що буде з тими, хто залишився у Курській області? Ми їх просто випустимо, чи що? Як складатиметься ситуація на лінії зіткнення – 2000 кілометрів, ми майже всюди наступаємо. Хто визначить, де і хто порушив можливе припинення вогню?

– сказав він.

Путін також висловив подяку президенту США Дональду Трампу за увагу до "врегулювання ситуації". Політик цинічно заявив, що, на його думку, Україна має "наполегливо просити" американців про припинення вогню через ситуацію на лінії фронту.

Виходячи з того, як складатиметься ситуація на землі, домовлятимемося про наступні кроки у справі припинення конфлікту,

– наголосив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, раніше Кремль анонсував зустріч Владіміра Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Ця розмова відбудеться в четвер, 13 березня, та пройде в закритому форматі.

Перед цим російський диктатор також провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили не лише співпрацю між країнами, а й торкнулися теми війни в Україні. За словами Лукашенка, Росія володіє "великими козирями" у війні проти України, тому домовитися про врегулювання вдасться, коли Росія "їх дістане".