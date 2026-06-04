Між війною і миром: Путін зіткнувся з суперечливими поглядами на майбутнє країни

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі – так званому "російському Давосі" – Володимир Путін зіткнувся з двома протилежними баченнями майбутнього Росії на тлі затяжної війни проти України.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

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Що про війну кажуть у Росії?

Частина учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму закликала продовжувати війну та готуватися до глобального протистояння із Заходом.

Інші ж наголошували на економічних вигодах від завершення війни, яка наблизилася безпосередньо до Санкт-Петербургу.

Ці суперечливі наративи відображають дискусію, що триває серед політичних і бізнес-еліт щодо майбутнього Росії та внутрішніх чинників впливу на Путіна після більш ніж чотирьох років війни проти України,

– йдеться в матеріалі.

Заступник керівника адміністрації Путіна Максим Орєшкін заявив на форумі, що очікувати повернення старих часів або скасування санкцій марно.

Не варто чекати, поки щось зміниться, поки щось повернеться; воно не повернеться і не зміниться,

– сказав він.

Як зазначають автори матеріалу, Володимир Путін традиційно утримує владу та балансує між різними групами в кремлівській еліті, що змагаються за вплив.

Ознаки економічної стагнації, яка посилюється на тлі затяжної війни, посилили позиції частини еліти, яка виступає за припинення бойових дій і пошук мирного рішення, зокрема за посередництва президента США Дональда Трампа.

Водночас російські націоналісти розглядають війну лише як початковий етап ширшого глобального протистояння із Заходом, яке може тривати роками або навіть десятиліттями.

Ми повинні визнати, що ми будемо воювати в найближчі кілька років, можливо, протягом кількох десятиліть,

– сказав Андрій Безруков, колишній шпигун, заарештований Федеральним бюро розслідувань у 2010 році.

Націоналісти також закликають до перебудови державної системи, пришвидшення ухвалення рішень, розвитку технологій та зміни сприйняття армії в російському суспільстві.

Сам Путін заявляє, що Москва не має наміру нападати на НАТО, сукупна економіка країн-членів якого значно перевищує російську.

Водночас ультранаціоналістичний російський ідеолог Олександр Дугін, заявив журналістам, що війна в Україні "завершиться або перемогою Росії, або не завершиться ніколи". Дугін також наголосив, що Росія нібито не планує атакувати Захід.

До слова, 4 червня спецпредставник очільника Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що цього тижня російська сторона продовжує контакти з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Станом на момент публікації у Вашингтоні ці заяви не коментували.