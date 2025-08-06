У середу, 6 серпня, відбулася зустріч Володимира Путіна та Стіва Віткоффа. У Росії її описали як корисну і конструктивну.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорили політики?

Помічник російського диктатора Ушаков підкреслив, що відбулася корисна та конструктивна розмова.

Якщо назвати теми, то насамперед, звісно, це українська криза. І друга тема – це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією,

– сказав він.

Ушаков додав, що Росія нібито під час зустрічі Путіна та Віткоффа "передала сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали від Трампа". За словами помічника Путіна, російський диктатор володіє повнотою інформації щодо війни в Україні.

Російський фінансист Кирило Дмитрієв також прокоментував зустріч політиків.

"Дякую всім за добрі побажання щодо успішного візиту Стіва Віткоффа до Москви. Діалог переможе", – сказав він.

Нагадаємо, що зустріч Путіна і Віткоффа завершилася вдень 6 серпня. Їхня розмова тривала близько трьох годин.

Крім того, раніше ЗМІ писали про те, що головне питання зустрічі – чи зможе Путін переконати Віткоффа – і, відповідно, Трампа – що він зацікавлений у припиненні війни в Україні.

Крім того, напередодні Трамп заявив, що спершу хоче почути про результати візиту перед тим, як ухвалювати рішення щодо санкцій.

Західні ЗМІ зазначали, що атмосфера під час сьогоднішньої зустрічі мала б відрізнятися від тієї, що була під час візиту Віткоффа до Москви у квітні. Це по'язано із зростанням розчарування Трампа щодо його російського колеги в останні місяці.

Зокрема, президент США відкрито називає російські атаки "огидними", а слова Путіна – "нісенітницями".

Зауважимо, раніше Reuters писали, що Путін не збирається підкорятися ультиматуму Трампа щодо санкцій, які включають тарифи на російську нафту. Також російський диктатор скептично налаштований щодо того, що чергові санкції США матимуть значний вплив на його країну після послідовних хвиль економічних санкцій протягом 3,5 років повномасштабної війни.