П'ятниця покаже: Рубіо висловився про перемовини в Стамбулі

Володимир Зеленський говорив, що посередниками на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі будуть США і Туреччина. Марко Рубіо підтвердив його слова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що кажуть у США про переговори між Україною та Росією

Представники США долучаться до переговорів. Проте вони "не мають високих очікувань від переговорів". Це схоже на риторику Трампа, який заявив, що все вирішиться під час його особистої зустрічі з Путіним.

16 травня Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією України. США почекають на події п'ятниці, а відтак будуть ухвалювати якісь рішення.

Рубіо заявив, що Сполучені Штати зачекають, щоб побачити, що відбудеться в п'ятничних переговорах між делегаціями Росії та України, а потім визначаться з графіком зустрічі Трампа та Путіна. Під час своїх виступів перед журналістами в Туреччині він чітко дав зрозуміти, що говорив про розмову віч-на-віч,

– повідомили журналісти.

В Америці вважають, що можна досягти прориву в перемовинах тільки за участі Трампа та Путіна. Водночас там розуміють: команда, яку Кремль відрядив у Туреччину, не свідчить про прогрес.