Невдовзі відбудеться перше засідання Ради миру Трампа: відома точна дата

Президента Румунії Нікушора Дана запросили на перше засідання Ради миру президента США Дональда Трампа. Воно має відбутися 19 лютого у Вашингтоні.

Про це повідомив президент Румунії, пише Digi24.

Чи братиме участь Румунія в першому засіданні Ради миру?

Президент Румунії Нікушор Дан позитивно оцінює ініціативу США, але поки аналізує умови участі. Він сказав, що перговори з Вашингтоном вже почались, але йому варто переконатись, чи положення статуту Ради миру не суперечать міжнародним зобов'язанням Румунії.

Румунія розпочала процес консультацій зі США, щоб з’ясувати, якою мірою певні положення Статуту Ради миру можуть бути переглянуті або інтерпретовані таким чином, щоб бути повністю сумісними з міжнародними зобов’язаннями, які вже взяла на себе румунська держава,

– заявив Дан.

За словами президента, вони ще остаточно не вирішили, чи братиме Румунія участь у зустрічі. Обговорення також стосуються країн, які ще не є членами Ради миру, але бажають приєднатись після можливого перегляду статуту.

Нагадаємо, 22 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Трамп провів церемонію, заявлену як започаткування Ради миру. Це структура під його особистим керівництвом, яку він просуває як альтернативу ООН.

Як інші країни Європи ставляться до Ради миру Трампа?