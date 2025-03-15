Конгрес США припиняє фінасування "Радіо Свободи", – заява директора RFE/RL
- Конгрес США припинив фінансування "Радіо Свобода", що може призвести до ліквідації Агентства США з глобальних медіа.
- Директор RFE/RL Стівен Капус заявив, що закриття медіа стане "подарунком для ворогів США", оскільки 50 мільйонів людей втратять доступ до достовірних новин.
- "Радіо Свобода" планує продовжити роботу за рахунок заощаджень.
мовник "Радіо Свобода", що діє у США, отримав офіційне повідомлення про припинення фінансування. Тепер агентство має обґрунтувати свою подальшу діяльність, а високопосадовці вирішать, чи варто дозаолити хоча б частині медіа працювати далі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву головного виконавчого директора RFE/RL Стівена Капуса.
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У США припиняють діяльність медіа "Радіо Свобода"
Раніше в оплачувану адміністративну відпустку відправили працівників українського мовника "Голос Америки". Їм обмежили доступ до урядових будівель і систем. Внаслідок цього медіа фактично припиняє роботу.
Тепер під удар американської влади потрапило "Радіо Свобода". Його фінансування (федеральний грант) припинили надавати за наказом президента Дональда Трампа.
Через припинення надання коштів і підтримки Агентство США з глобальних медіа (USAGM), що керує Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), ймовірно, ліквідують.
Директор і президент Агентства Стівен Капус додав, що закриття медіа через закінчення фінансування "буде подарунком для ворогів США".
Розірвання грантової угоди з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку слабшою,
– повідомив Капус.
Директор компанії додав, що після припинення їхньої діяльності майже 50 мільйонів людей у світі не матимуть доступу до достовірних новин та "правди про Америку та світ".
Далі "Радіо Свобода" планує продовжити роботу за рахунок заощаджень.
"Радіо Свобода" було створене в 1950 році під час Холодної війни. Вони повідомляли про новини в країні з обмеженою свободою слова. Станом на березень 2025 року там працювало близько тисячі співробітників. Упродовж своєї історії видання мало двопартійну підтримку в США.
Раніше мільярдер та близький до Трампа посадовець Ілон Маск підтримав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки", вважаючи, що їхні працівники є "ультралівими активістами". Маск стверджував, що ці мовники "не потрібні Сполученим Штатам".
Цікаво, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) щотижня читають 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включно з Росією, Україною, Іраном, Афганістаном, Пакистаном, республікою Центральної Азії і Кавказом.