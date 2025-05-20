У Байдена відреагували на чутки про те, що він приховував інформацію про рак

Офіс експрезидента США відкинув припущення про можливе приховування інформації щодо його хвороби. Там стверджують, що Байден вперше дізнався про свій діагноз минулого тижня.

Речник Джозефа Байдена, Кріс Мігер, заявив, що колишній президент США до минулого тижня ніколи не отримував діагнозу раку простати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Діагноз поставили вперше

За словами Мігера, останній відомий тест на простат-спецефічний антиген (ПСА) Байден проходив ще у 2014 році, коли йому було 71 – 72 роки. Після цього нових обстежень не проводилося. Це викликало питання, з огляду на те, що в той час він очолював Білий дім.

Газета зазначає, що у Білому домі уникнули відповіді на запитання, чому Байден не проходив регулярних обстежень. Водночас союзники політика та медичні експерти посилаються на медичні рекомендації, які не радять проводити ПСА-скринінг для чоловіків старше 70 років.

Для порівняння: Дональд Трамп, якому зараз 78 років, регулярно проходить медичні огляди, зокрема ПСА-тести. У звіті про його медогляд за квітень 2025 року результати обстежень залишаються в нормі.

Нагадаємо, в експрезидента США діагностували агресивну форму раку з метастазами в кістки. Показник становить 9 за шкалою Глісона. Лікарі ж стверджують, що завдяки сучасним методам лікування, пацієнти з аналогічним діагнозом можуть прожити понад 5 років.