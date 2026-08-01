"Потужна зброя": Трамп відмовився передати Україні 300 ракет до ППО Patriot, – The Atlantiс

Президент США Дональд Трамп не погодився передати Україні 300 ракет-перехоплювачів Patriot, про які просив Володимир Зеленський. Натомість американський лідер запропонував альтернативу.

Про це пише The Atlantic.

Що відповів Трамп на прохання Зеленського?

За інформацією видання, замість передачі ракет Трамп під час саміту НАТО в Анкарі запропонував Україні отримати ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot. Водночас журналісти зазначають, що налагодження масштабного виробництва може зайняти кілька років, тому це не допоможе швидко посилити захист українського неба. Коли саме Володимир Зеленський звертався до американського президента із проханням про передачу 300 ракет, у матеріалі не уточнюється.

У The Atlantic також звернули увагу на оцінку Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), згідно з якою війна між Ізраїлем та Іраном суттєво скоротила американські запаси ракет-перехоплювачів Patriot. За даними аналітиків, США наразі можуть мати близько 759 найсучасніших ракет цього типу.

28 липня Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті сторони обговорили можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Крім того, президент України провів переговори з представниками компанії Lockheed Martin щодо перспектив спільного виробництва та обміну технологіями. За словами Зеленського, команди вже працюють над конкретними рішеннями для запуску спільного виробництва та розширення можливостей захисту українського неба.

Проте, 31 липня Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. За його словами, це питання ще розглядається, адже йдеться про "надзвичайно потужну зброю", а США дуже обережно ставляться до передачі таких технологій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна може передати Україні додаткові ракети для систем ППО Patriot після падіння російської ракети на території Польщі. За словами Туска, рішення обговорять разом із міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем. Він також нагадав про нещодавню зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони домовилися співпрацювати задля посилення захисту українського та польського неба. Польський прем'єр наголосив, що безпека Польщі безпосередньо залежить від ефективної роботи української ППО.