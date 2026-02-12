Укр Рус
Геополітика Європа Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина надасть Україні додаткові перехоплювачі
12 лютого, 21:30
3

Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина надасть Україні додаткові перехоплювачі

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Німеччина надасть Україні 5 ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет.
  • Про терміни постачання ракет міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нічого не повідомив.

Німеччина надасть Україні 5 ракет-перехоплювачів PAC-3. Однак зробить це лише за однієї умови.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції після 33-го засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Пісторіус з приводу додаткових перехоплювачів для України?

Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина надасть Україні 5 перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет.

Що стосується протиповітряної оборони, то наприкінці нашої сесії я вирішив спонтанно запропонувати, щоб Німеччина поставила Україні ще 5 ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери – країни, що надають підтримку – пожертвують загалом 30 ракет PAC-3, 
– сказав міністр оборони Німеччини.

Про терміни постачання відповідного озброєння в Україні Пісторіус нічого не казав.

Про що домовилися партнери на новому "Рамштайні"?

  • Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що партнери Контактної групи з питань оборони України на зустрічі у Брюсселі 12 лютого зобов'язались надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні. Очільник британського Міноборони запевнив, що союзники посилять військову підтримку України та тиск на Росію.

  • Український міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що частину коштів планують спрямувати на зміцнення систем ППО. Окрім того, відповідна допомога піде на дрони, розвиток дроно-штурмових підрозділів, deep strike та дрони-перехоплювачі.

  • Окрім того, Велика Британія виділила понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення захисту України, зокрема постачання додаткових ракет і систем ППО. Всього Україна отримає від Лондона 1 000 легких багатоцільових ракет, 1 200 ракет для систем ППО та 200 тисяч артилерійських боєприпасів.