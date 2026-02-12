Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина надасть Україні додаткові перехоплювачі
- Німеччина надасть Україні 5 ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет.
- Про терміни постачання ракет міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нічого не повідомив.
Німеччина надасть Україні 5 ракет-перехоплювачів PAC-3. Однак зробить це лише за однієї умови.
Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції після 33-го засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".
До теми Україна завтра буде мертва, – Пісторіус застеріг Захід від припинення підтримки
Що сказав Пісторіус з приводу додаткових перехоплювачів для України?
Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина надасть Україні 5 перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет.
Що стосується протиповітряної оборони, то наприкінці нашої сесії я вирішив спонтанно запропонувати, щоб Німеччина поставила Україні ще 5 ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери – країни, що надають підтримку – пожертвують загалом 30 ракет PAC-3,
– сказав міністр оборони Німеччини.
Про терміни постачання відповідного озброєння в Україні Пісторіус нічого не казав.
Про що домовилися партнери на новому "Рамштайні"?
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що партнери Контактної групи з питань оборони України на зустрічі у Брюсселі 12 лютого зобов'язались надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні. Очільник британського Міноборони запевнив, що союзники посилять військову підтримку України та тиск на Росію.
Український міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що частину коштів планують спрямувати на зміцнення систем ППО. Окрім того, відповідна допомога піде на дрони, розвиток дроно-штурмових підрозділів, deep strike та дрони-перехоплювачі.
Окрім того, Велика Британія виділила понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення захисту України, зокрема постачання додаткових ракет і систем ППО. Всього Україна отримає від Лондона 1 000 легких багатоцільових ракет, 1 200 ракет для систем ППО та 200 тисяч артилерійських боєприпасів.