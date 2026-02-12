Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина надасть Україні додаткові перехоплювачі

Німеччина надасть Україні 5 ракет-перехоплювачів PAC-3. Однак зробить це лише за однієї умови.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції після 33-го засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Пісторіус з приводу додаткових перехоплювачів для України?

Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина надасть Україні 5 перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет.

Що стосується протиповітряної оборони, то наприкінці нашої сесії я вирішив спонтанно запропонувати, щоб Німеччина поставила Україні ще 5 ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери – країни, що надають підтримку – пожертвують загалом 30 ракет PAC-3,

– сказав міністр оборони Німеччини.

Про терміни постачання відповідного озброєння в Україні Пісторіус нічого не казав.

Про що домовилися партнери на новому "Рамштайні"?