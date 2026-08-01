Трамп засумнівався у ліцензіях на ракети до Patriot для України: NYT пояснило, що змінилося

Під час останньої розмови з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп обіцяв надати ліцензії для ракет-перехоплювачів до Patriot. Це озброєння необхідне Україні, щоб збивати російську балістику.

Проте американський президент може не дотриматись свого слова. Про це пише The New York Times.

Що відомо про заяву Трампа?

Трамп відмовився від угоди про надання Україні права на виробництво ракет до Patriot. Зеленський попереджав, що в Києва закінчуються запаси цієї зброї.

У п'ятницю, 31 липня, очільник США відмовився від обіцянки дозволити Україні виробляти ракети до Patriot. Раніше він був готовий поділитися технологією. Коли його запитали про цю домовленість, Трамп відповів, що Вашингтон не погоджувався на це.

Він заявив, що причинами зміни думки є небажання віддавати такі технології та страх, що їх використають проти Сполучених Штатів.

Ті люди, яким ви передаєте технологію, одного дня можуть обернутися проти вас. Подивіться на війну – таке траплялося кілька разів за останні роки,

– заявив Трамп.

Через кілька годин після його виступу, Росія знову атакувала Київ та інші українські міста балістичними ракетами. Внаслідок удару відомо про щонайменше 9 загиблих та 33 поранених.

Що ще сказав Трамп?

The New York Times зазначають, що дійсно останніми десятиліттями траплялись випадки, коли колишні союзники США згодом ставали ворогами й використовували зброю, яку Сполучені Штати раніше продавали їм. Як пише видання, під час війни з Іраном Ізраїль своїми авіаударами знищив деякі з останніх винищувачів F-14 які США передали Ірану під час іранської революції 1979 року.

Угода про надання Україні дозволу на виробництво ракет до Patriot вимагатиме від уряду США передати свої оборонні технології. Оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin мають співпрацювати з українцями для виготовлення цієї зброї.

Трамп продовжує постійно змінювати позицію щодо російсько-української війни. У п'ятницю, 31 липня, президент США вкотре розкритикував позицію свого попередника на посаді, Джо Байдена, щодо передачі зброї Україні.

Водночас він зазначив, що також передавав багато зброї. Наприкінці Трамп заявив, що саме він був президентом, який надав Україні "Джавеліни".

Президент США заявив, що його країна має найкращу зброю у світі й саме тому має бути дуже обережною, розкриваючи секрети її виготовлення.

Що відомо про передачу Patriot?

Після саміту НАТО в Анкарі, 8 липня, Дональд Трамп пообіцяв, що США нададуть Україні право розробляти ракети до Patriot. Американський лідер тоді висловив сподівання, що українцям вдасться це зробити.

Проте у п'ятницю, 31 липня, американський президент заявив, що США поки не ухвалили рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot. За його словами, це питання ще розглядається.

Також 29 липня видання Axios писало, що президент України звертався до Дональда Трампа з проханням виділити "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів до ППО Patriot, які можуть допомогти запобігти атакам Росії на енергетичну інфраструктуру.