Берлін почав перевірку ракет Taurus: чи є це сигналом про підготовку їх до передачі Києву

Із приходом до влади Фрідріха Мерца в Україні очікують рішення про передачу їй крилатих ракет Taurus. Нові повідомлення про ці боєприпаси лише підігрівають очікування. Втім, наразі вони марні.

12 червня під час спільної пресконференції із Зеленським міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не розглядає постачання Україні ракет Taurus, передає 24 Канал.

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Чи будуть позитивні новини з Берліна для України

Водночас пізніше в інтерв'ю ЗМІ канцлер Фрідріх Мерц не виключив можливість постачання Києву Taurus. Він розповів, що обговорював із президентом України навчання наших військових роботі з крилатими ракетами, хоча цей процес ще не запущено.

Нещодавно Управління закупівель збройних сил Німеччини замовила у компанії Taurus Systems GmbH ретельну перевірку всіх крилатих ракет Taurus. На тлі цієї новини почали ширитися чутки, що така перевірка пов'язана із можливістю передачі цих ракет Україні.

Однак, у Defense Express поспішають розчарувати. Аналітики помітили, що в офіційних документах йдеться про те, що перевірка Taurus пов'язана з метою подальшого ремонту та відновлення заради забезпечення гарантованої їх експлуатації до середини 2040-х років.

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Нагадаємо, що рішення тримати Taurus до 2045 року, тобто на ще один 20-річний термін експлуатації, було ухвалено наприкінці 2024 року. Й на ці роботи планувалось виділити 829,8 мільйона євро. А от варіант закупити 600 нових крилатих ракет Taurus Neo на заміну старим з орієнтовним цінником у 2,1 мільярда євро, поки підтримки так і не отримав.

До слова, у самій Німеччині, за неофіційними джерелами, залишилось 479 таких ракет загалом. Вартість їх ремонту та оновлення складає 1,73 мільйона євро. Отже, ремонт та відновлення ракет Taurus вийде дорожче за їх вартість під час замовлення у 2000-х роках.

Експерти вказують, що передача Україні ракет Taurus залежить не від політичних обіцянок. Близько 500 ракет Taurus із загалом 600 замовлених Німеччиною – це все що в неї є із далекобійного озброєння. При цьому не всі ракети, що у реальному боєздатному стані, а ця кількість, офіційно називалась на рівні 150 – 250 одиниць.