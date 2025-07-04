12 июня во время совместной пресс-конференции с Зеленским министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не рассматривает поставки Украине ракет Taurus, передает 24 Канал.

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Будут ли позитивные новости из Берлина для Украины

В то же время позже в интервью СМИ канцлер Фридрих Мерц не исключил возможность поставки Киеву Taurus. Он рассказал, что обсуждал с президентом Украины обучение наших военных работе с крылатыми ракетами, хотя этот процесс еще не запущен.

Недавно Управление закупок вооруженных сил Германии заказала у компании Taurus Systems GmbH тщательную проверку всех крылатых ракет Taurus. На фоне этой новости начали распространяться слухи, что такая проверка связана с возможностью передачи этих ракет Украине.

Однако, в Defense Express спешат разочаровать. Аналитики заметили, что в официальных документах говорится о том, что проверка Taurus связана с целью дальнейшего ремонта и восстановления ради обеспечения гарантированной их эксплуатации до середины 2040-х годов.

Этот анализ позволит разработать меры для замены и обновления компонентов, что может потребовать использования современных технологий

Напомним, что решение держать Taurus до 2045 года, то есть на еще один 20-летний срок эксплуатации, было принято в конце 2024 года. И на эти работы планировалось выделить 829,8 миллиона евро. А вот вариант закупить 600 новых крылатых ракет Taurus Neo на замену старым с ориентировочным ценником в 2,1 миллиарда евро, пока поддержки так и не получил.

К слову, в самой Германии, по неофициальным источникам, осталось 479 таких ракет в целом. Стоимость их ремонта и обновления составляет 1,73 миллиона евро. Итак, ремонт и восстановление ракет Taurus выйдет дороже их стоимости при заказе в 2000-х годах.

Эксперты указывают, что передача Украине ракет Taurus зависит не от политических обещаний. Около 500 ракет Taurus из всего 600 заказанных Германией – это все что у нее есть из дальнобойного вооружения. При этом не все ракеты, в реальном боеспособном состоянии, а это количество, официально называлось на уровне 150 – 250 единиц.